İDO ve BUDO çok sayıda seferi iptal edildi!

İstanbul'da gece boyunca lodos etkili oldu. Bazı yerlerde lodosun etkisiyle ağaçlar devrilirken denizde de dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlar çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. Denizde de lodos etkisini gösterdi. Dalgalar metrelerce yükseldi.

İDO VE BUDO'NUN SEFERLERİ İPTAL

Şiddetli Lodos deniz ulaşımını da aksatıyor. İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.45 Yenikapı-Yalova, 9.45 Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü ve 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak. Ayrıca 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Yalova-Yenikapı, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri ile 7.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

BUDO'da ise 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.