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Bakırköy'de feci olay
Bakırköy'de feci olay
Giriş Tarihi: 11.12.2017
10:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2017
10:31
Bakırköy'de spor salonu yıkımı sırasında bir işçi hayatını kaybetti.
Bakırköy Belediyesinin
önlem almadan yaptığı spor salonu yıkımı sırasında bir işçi, kafasına demir çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
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