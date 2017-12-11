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Bakırköy'de feci olay

Giriş Tarihi: 11.12.2017 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 10:31

Bakırköy'de spor salonu yıkımı sırasında bir işçi hayatını kaybetti.

önlem almadan yaptığı spor salonu yıkımı sırasında bir işçi, kafasına demir çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
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Bakırköy'de feci olay
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