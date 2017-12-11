İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi'nde Karşıyaka'dan Çiğli istikametine seyir halinde olan Semih D. (24) idaresindeki 35 AE 6354 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Zümbül'e (31) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Zümbül yerde sürüklenerek yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Zümbül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Zümbül'ün cenazesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada hafif şekilde yaralanan Semih D. de Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.