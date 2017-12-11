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Sevgilisini arayıp etti

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 06:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 07:00
Sevgilisini arayıp intihar etti

Kadıköy'de dövmecilik yapan 39 yaşındaki , sevgilisini arayıp edeceğini söyledikten sonra iş yerinde kendisini asarak intihar etti.

Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak'ta saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda 39 yaşındaki , iş yerinde kendisini asarak etti. İddiaya göre, Gebze'de bulunan sevgilisini arayan Çopur, intihar edeceğini söyledi. 155 Polis İmdat hattını arayarak durumun bildirilmesi üzerine Çopur'un iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapının açılmaması üzerine kapının camını kırarak içeri girdi. Ekipler burada Çopur'un cansız bedeniyle karşılaştı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Çopur'un eski eşi, oğlu ve sevgilisi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çopur'un cansız bedeni cenazesi otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Sevgilisini arayıp intihar etti
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