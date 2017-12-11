Sevgilisini arayıp intihar etti

Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak'ta saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda 39 yaşındaki Şara Çopur, iş yerinde kendisini asarak intihar etti. İddiaya göre, Gebze'de bulunan sevgilisini arayan Çopur, intihar edeceğini söyledi. 155 Polis İmdat hattını arayarak durumun bildirilmesi üzerine Çopur'un iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapının açılmaması üzerine kapının camını kırarak içeri girdi. Ekipler burada Çopur'un cansız bedeniyle karşılaştı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Çopur'un eski eşi, oğlu ve sevgilisi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çopur'un cansız bedeni cenazesi otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.