Kalkınmada 5G fırsatı

Dünyada dijital çağı başlatan 5G teknolojisine 'kutupsal kodlama" yöntemiyle imzasını atan Türkiye, beklenen sanayi atılımını 5G teknolojisiyle yakalayacak. 5G kodlamasının ödüllü mühendisi Bilkent Üniversitesi Prof. Erdal Arıkan, "5G teknolojisini üretim teknolojisine en hızlı uygulayan ülke kazanır" dedi. 5G teknolojisi birbiriyle konuşan arabalardan, yoğurtla iletişim kuran buzdolabından, giysilerle kontak kuran çamaşır makinesine kadar yeni bir dünya başlatacak. Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Türkiye'nin 5G teknolojisine hazır olduğunu söyledi.



5G BULUNMAZ FIRSAT



Bilkent Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan'ın, 5G teknolojisinde kritik rol oynayan 'kutupsal kodlar' altın madalyayı kazanmasının ardından hem akademinin hem de dünya teknoloji devlerinin yeniden dikkatini çekti. Bilkent üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Orhan Arıkan, 5G teknolojisinin Türkiye'nin 2023-2050 kalkınma hedeflerini yakalamak için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. "2020 Tokyo olimpiyatları 5G teknolojisiyle yapılacak. Almanya arabalarda 5G teknolojisine ilk geçemezse sektördeki varlığını yitirecek" diyen Prof. Arıkan, 5G teknolojisi için Türkiye'nin de hazır olduğunu, devletin biran önce altyapı desteği vererek organize sanayi bölgelerinde hedef üretim projelerine destek vermesi gerektiğini söyledi.



5G VADİSİ KURULUYOR



Bilişim Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) Bilkent-Hacettepe ve ODTÜ' ile birlikte 5G vadisin kurmak için çalışma başlattığını hatırlatan Prof. Arıkan, şunları söyledi:



"5G teknolojisi sadece hızlı internet sağlamayacak bunun ötesinde dijital dönüşüm yapacak. Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde, 5G alt yapısını hızla kurup, firmaların alması gereken donanımlar için kredi vermesi ve üretimi özendirmesi gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman Türkiye sanayide 4.0 hamlesini pratikte uygulamaya geçirmiş olur.



BUZDOLABI İLE YOĞURDUN İLETİŞİMİNDEN BAHSEDİYORUZ



5G teknolojisi ile arabalar birbiriyle konuşacak, buzdolabı ve buzdolabının içindeki yoğurt birbiriyle iletişim kuracak. Giydiğimiz kıyafetlerle çamaşır makinesinin iletişim becerisinden söz ediyoruz. Bu sanayiden, tarıma, giyilebilir teknolojiden, birbiriyle konuşan, şoförsüz arabalara kadar her alanda yeni üretim demek. Yeni üretim Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hamlesi için en büyük fırsattır. Bizim bu teknolojiyi üretmeye ihtiyacımız yok, bu teknoloji zaten üretildi. Biz bu teknolojiyle üretim yapmalıyız."



5G'DE TÜRK İMZASI



5G teknolojisine kutupsal kodlama yöntemiyle imzasını atan Prof. Dr. Erdal Arıkan, 5G teknolojisinde üretime en hızlı geçen ülkenin büyük avantaj yakalayacağını söyledi. Prof. Arıkan, ABD merkezli uluslararası kuruluş Dünya Elektrik Elektronik Mühendisleri Meslek Örgütü (IEEE) tarafından her yıl "Enformasyon Bilimi, Sistemleri ve Teknolojisine çok üst seviyede katkı sağlayan" bir bilim insanına verilen IEEE Richard W. Hamming Madalyası'na layık görüldü.



"GELECEK DİJİTAL YAŞAM OLACAK"



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin 5G teknolojisine hazır olduğunu belirterek, "Geleceğin yaşamı, dijital yaşam olacaktır. Bu nedenle, insanlık tarihinde, teknolojik değişimin getireceği büyük bir kırılma noktasındayız. Teknolojinin getireceği devrim niteliğindeki gelişmelere hazırlanmak zorundayız. Akıllı fabrikalar, makineler, robotlar ve yapay zekanın neler getireceğini tahmin edebiliyoruz. Aynı zamanda, dijital çağın ve Sanayi 4.0'ın 'açık uçlu bir süreç' olduğunun da farkındayız. İşte bu nedenle yeni teknolojileri, yeni dijital gelişmeleri, yeni pazarlama süreçlerini, çok iyi kavramak durumundayız." diye konuştu.

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