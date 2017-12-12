Koli fabrikasında yangın

Arnavutköy İmrahor Mahallesi Aykız Sokak üzerinde faaliyet gösteren koli üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Arnavutköy ve yakın ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, fabrikanın içine dolan dumanlardan dolayı alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti.

İtfaiye ekipleri, yoğun dumandan dolayı alevlere ulaşmakta güçlük çekince devreye iş makineleri girdi. Fabrikanın duvarları makinelerle yıkılırken alevler içinde kalan kartonlar da yine iş makineleri ile dışarıya çıkarıldı. Alev alev yanan kartonlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yoğun bir duman oluştu. Fabrikanın hemen yanında bulunan bir kuran kursunun içine duman girince tedbir amaçlı boşaltıldı.

Uzun süren uğraşlar sonrasında kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken fabrika da kullanılamaz hale geldi. İçindeki kartonlar ise tamamen yandı.