Otopark sahibi, cezalı araç sürücülerine seslendi: Gelin alın, indirim yapacağız

Ayvalık'ta yediemin deposunda yüzlerce motosiklet ve otomobillerin yanı sıra balıkçı tekneleri, sürat motorları da sahipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor. Ayvalık'ta oğlu Alper Ayerden ile birlikte yediemin deposu işletmeciliği yapan İlker Ayerden konuyla ilgili muhabirimize yaptığı açıklamada, "En büyük sıkıntımız motosikletler. Motosiklet sürücüleri 1-2 bin lira ceza yedikleri zaman, ancak cezayı ödedikten sonra yedi emin deposundan motosikletini geri alabileceğini zannediyor. Oysa böyle bir şey yok. O motosiklet sürücüsü cezasını yatırmasa da, aracının sigorta ve vize gibi eksikliklerin tamamlayarak motosikletini geri alabilir. Biz de gerekli indirimleri kendilerine yaparız" dedi.