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Elektrikli battaniyeden çıkan da hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.12.2017 07:49 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 07:50
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Giresun’da elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen da 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

, Giresun merkeze bağlı Teyyaredüzü mahallesi Sunta sokakta akşam saat 10:30 sularında çıktı. İddiaya göre, 80 yaşındaki Sevim Seyhan'a ait evdeki elektrikli battaniyede oluşan elektrik kaçağı sonrası priz alev aldı. Prizin patlama sesini duyan ın damadı ve kızı odaya girerek Seyhan'ı odadan dışarı çıkardılar. Olayın ardından evin bulunduğu mahalleye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı şekilde olan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi ve solunumu duran Seyhan yapılan müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Seyhan'ın kızı ve damadının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis evde incemeler yaparken yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
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