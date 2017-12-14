5 kişinin ölmüştü: Patlamanın sebebi "yorgun kazan"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kasım ayında Gürsu ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamayla alakalı 2 makine mühendisi ve bir endüstri mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı. Kazanların periyodik bakımlarının 5 yılda bir yapılmasının gerektiği belirtilen raporda, buhar kazanının susuz kalması, basıncın artması, ani basınç düşüşü, korozyon oluşumu ve ısıtma yüzeyinde kireç taşı oluşumu gibi sebeplerin patlamaya sebebiyet verebileceği ifade edildi. Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Vana açılmasında geç kalındığı için basın yükselmiş, yorulmuş kazan bu basınca dayanamamış ve patlama meydana gelmiştir. İşletme hatası olduğu muhtemeldir".

Bilirkişi heyeti, kazanın 10 yıllık olduğunu ve ömrünü doldurduğunu rapora ekledi. Kazanda malzeme yorulması olduğuna dikkat çekilerek, yüksek basınçlara dayanıksız olduğuna yer verildi. Ayrıca bilirkişi heyeti, kazanın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre iş kazası niteliğinde değerlendirildiğini, patlamada bir kasıt unsuruna rastlanmadığını bildirdi. İş yeri sahibi Şükrü Demir ise, çalışanlara denetleme ve risk değerlendirmesi yaptırmadığı, kazanın kontrollerini ve basınç testi yaptırmadığı için asli kusurlu bulundu. İş yerinin sözleşmeli iş güvenlik uzmanı Tuğba Tongaç ise, işçilere eğitim verdiği, belgelendirdiği ve görevini yerine getirdiği için kusurlu bulunmadı.