Afyonkarahisar'da yanmış erkek cesedi bulundu

İlçeye bağlı Mahmut köyünde Ali Çaputçu'ya (30) ait cesedin bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen maktulün eşi Emine Çaputçu ile sevgilisi olduğu ileri sürülen Halil İbrahim K'nin savcılıkça ifadesi alındı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Halil İbrahim K. tutuklandı, Emine Çaputçu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şuhut'a bağlı Mahmut köyünde 12 Aralık'ta Ali Çaputçu'ya ait bir samanlıkta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, elleri zincirle bağlanmış erkek cesedi bulmuş, cesedin Ali Çaputçu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgil soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cesedi bulunan kişinin eşi Emine Çaputçu ile sevgilisi olduğu ileri sürülen Halil İbrahim K. gözaltına alınmıştı.