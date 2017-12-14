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'da yanmış erkek cesedi bulundu

'ın Şuhut ilçesinde bir kişinin samanlıkta elleri zincirle bağlanmış halde cesedinin bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2017 10:59
Afyonkarahisar'da yanmış erkek cesedi bulundu

İlçeye bağlı Mahmut köyünde 'ya (30) ait cesedin bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen maktulün eşi ile sevgilisi olduğu ileri sürülen K'nin savcılıkça ifadesi alındı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Halil İbrahim K. tutuklandı, Emine Çaputçu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şuhut'a bağlı Mahmut köyünde 12 Aralık'ta Ali Çaputçu'ya ait bir samanlıkta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, elleri zincirle bağlanmış erkek cesedi bulmuş, cesedin Ali Çaputçu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgil soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cesedi bulunan kişinin eşi Emine Çaputçu ile sevgilisi olduğu ileri sürülen Halil İbrahim K. gözaltına alınmıştı.

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Afyonkarahisar'da yanmış erkek cesedi bulundu
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