Ege'de göçmen kurtarma operasyonu!

Dikili'de Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteciler mahsur kaldı. Ekipler kurtarma operasyonu düzenliyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah Burnu önlerinde bir grup göçmenin lastik botla denize açıldığı istihbaratı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bottaki 57'si Suriye, 3'ü Yemen ve biri Somali uyruklu 61 göçmeni sahil güvenlik botuna alarak Çeşme Limanı'na getirdi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.