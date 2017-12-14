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Ege'de kurtarma operasyonu!

İzmir Dikili'de 'a geçmeye çalışan mülteciler mahsur kaldı. ekipleri kurtarma operasyonu düzenliyor. Aynı zamanda Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 61 yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 11:03 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 11:14
Ege'de göçmen kurtarma operasyonu!

Dikili'de 'a geçmeye çalışan mülteciler mahsur kaldı. Ekipler kurtarma operasyonu düzenliyor

Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah Burnu önlerinde bir grup in lastik botla denize açıldığı istihbaratı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 57'si Suriye, 3'ü Yemen ve biri Somali uyruklu 61 göçmeni sahil güvenlik botuna alarak Çeşme Limanı'na getirdi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Ege'de göçmen kurtarma operasyonu!
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