Tarihi ev görünümünde otobüs durağı

Kent merkezinde çeşitli bölgelerdeki 10 otobüs durağı, yüzlerce yıllık süreçte oluşan Türk kent kültürünün bugün yaşayan en önemli yapı taşları arasında yer alan Yalıboyu evleri görünümünde hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Cafer Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip Amasya'nın tarihi evlerinin muhteşem görüntüsünün otobüs duraklarına yansıtıldığını söyledi.

Yeni durakların halk tarafından da çok beğenildiğini dile getiren Özdemir, "Amasya'nın tarihi konaklarını otobüs duraklarında yaşatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ve Amasya'ya gelen misafirlerimize nostalji yaşatmak istedik. Halkımızın da otobüs duraklarına sahip çıkmalarını arzu ediyoruz." dedi.

AHŞAP KULLANILARAK YAPILDI

Tarihi ev görünümlü otobüs duraklarının ahşap kullanılarak yapıldığını aktaran Özdemir, durakların şehre yakıştığını, Amasya'nın tarihini yansıttığını ifade etti.

Özdemir, kentteki tüm otobüs duraklarını zamanla değiştirip tarihi görünüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Kent sakinlerinden Ferdi Mutlu ise Osmanlı mimarisine uygun yapılan durakları ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, tarihe bir nebze olsun ışık tutulduğu için yetkililere teşekkür etti.