Haberler > Yaşam Haberleri > Tarihi ev görünümünde otobüs durağı

Tarihi ev görünümünde otobüs durağı

Türk kültürünü yansıtan Yalıboyu evleriyle ünlü 'da belediye, otobüs duraklarını tarihi ev görünümünde yapıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 09:52

Kent merkezinde çeşitli bölgelerdeki 10 otobüs durağı, yüzlerce yıllık süreçte oluşan Türk kent kültürünün bugün yaşayan en önemli yapı taşları arasında yer alan Yalıboyu evleri görünümünde hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Cafer Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip 'nın tarihi evlerinin muhteşem görüntüsünün otobüs duraklarına yansıtıldığını söyledi.

Yeni durakların halk tarafından da çok beğenildiğini dile getiren Özdemir, "Amasya'nın tarihi konaklarını otobüs duraklarında yaşatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ve Amasya'ya gelen misafirlerimize nostalji yaşatmak istedik. Halkımızın da otobüs duraklarına sahip çıkmalarını arzu ediyoruz." dedi.

AHŞAP KULLANILARAK YAPILDI

Tarihi ev görünümlü otobüs duraklarının ahşap kullanılarak yapıldığını aktaran Özdemir, durakların şehre yakıştığını, Amasya'nın tarihini yansıttığını ifade etti.

Özdemir, kentteki tüm otobüs duraklarını zamanla değiştirip tarihi görünüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Kent sakinlerinden Ferdi Mutlu ise Osmanlı mimarisine uygun yapılan durakları ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, tarihe bir nebze olsun ışık tutulduğu için yetkililere teşekkür etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi ev görünümünde otobüs durağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN