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'de 7 takım 'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'de mücadele eden 7 takımı () sevk etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2017 19:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2017 19:57
Süper Lig'de 7 takım PFDK'ya sevk edildi

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 16. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'un 'ya sevk edildiği bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Elazığspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve Akın Çorap Giresunspor'un da kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.

Gaziantepspor oyuncusu Zeki Sinanoğlu ile Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş'ın da PFDK'ya sevkinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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Süper Lig'de 7 takım PFDK'ya sevk edildi
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