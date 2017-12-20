Kağıthane'de otomobil viyadükten düştü: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EU 8301 plakalı otomobil, virajı tam dönememesi sonucu 100 metrelik Sadabad 2 Viyadüğü'nden düştü. Cendere Caddesi'ne sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü ve aynı araçta bulunan bir kişi, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı. Otomobil, incelemelerin ardından vinç yardımıyla çekiciye yüklenip götürüldü.