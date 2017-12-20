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'de otomobil viyadükten düştü: 2 yaralı

'de Otoyolu ayrımında virajı alamayan bir otomobilin 100 metrelik viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 06:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 06:53
Kağıthane'de otomobil viyadükten düştü: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EU 8301 plakalı otomobil, virajı tam dönememesi sonucu 100 metrelik Sadabad 2 Viyadüğü'nden düştü. Cendere Caddesi'ne sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi.

hafif yaralanan sürücü ve aynı araçta bulunan bir kişi, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı. Otomobil, incelemelerin ardından vinç yardımıyla çekiciye yüklenip götürüldü.

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Kağıthane'de otomobil viyadükten düştü: 2 yaralı
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