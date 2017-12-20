Komandolar yangın sonrası kayıplara karışan 5 kişilik ailenin cesedini arıyor

Kastamonu İl Jandarma alay Komutanlığı Komando Taburundan askerler, ailenin kayıp olduğu Bürme köyü Kuzören Mahallesi etrafında bulunan yaklaşık 30 kilometrelik dağlık alanda sabah saatlerinde arama çalışmalarına başladı.

Komandoların arama çalışmalarını kayıpların bulunmasına kadar sürdüreceği bildirildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 21 gün önce yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Yanan evlerden birinin enkazında Serdar Çataloğlu'na (12) ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Fazıl Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre uzaklıktaki Elmayakası mevkiinde ormanlık alanda bulundu. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile E.K.'nin kayınpederi A.Ş. tutuklandı. Şüpheli A.Ş.'ye dün yanan evlerin enkazında ve ailenin traktörünün bulunduğu 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda keşif yaptırıldı. Tutuklanan 3 şüphelinin aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edildi.