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Komandolar sonrası lara karışan 5 kişilik nin cesedini arıyor

'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu si ile ilgili sır perdesi kalkmazken, komandolar dağlık bölgede aileye ait cesetleri arama çalışması başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 17:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 17:36
Komandolar yangın sonrası kayıplara karışan 5 kişilik ailenin cesedini arıyor

İl Jandarma alay Komutanlığı Komando Taburundan askerler, nin olduğu Bürme köyü Kuzören Mahallesi etrafında bulunan yaklaşık 30 kilometrelik dağlık alanda sabah saatlerinde arama çalışmalarına başladı.

Komandoların arama çalışmalarını kayıpların bulunmasına kadar sürdüreceği bildirildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 21 gün önce yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu 'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Yanan evlerden birinin enkazında Serdar Çataloğlu'na (12) ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fazıl Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre uzaklıktaki Elmayakası mevkiinde ormanlık alanda bulundu. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile E.K.'nin kayınpederi A.Ş. tutuklandı. Şüpheli A.Ş.'ye dün yanan evlerin enkazında ve ailenin traktörünün bulunduğu 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda keşif yaptırıldı. Tutuklanan 3 şüphelinin aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edildi.

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Komandolar yangın sonrası kayıplara karışan 5 kişilik ailenin cesedini arıyor
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