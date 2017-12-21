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'ya 125 bin liralık çalıntı şarkı davası

Ünlü besteci , son dönemde büyük çıkış yapan ’nın ‘’ şarkısının kendi albümündeki ‘Senden gayri’ şarkısıyla aynı olduğunu ileri sürerek, 125 bin liralık tazminat davası açtı.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.12.2017 09:49
Manuş Baba'ya 125 bin liralık çalıntı şarkı davası

'da toplam 130 milyonluk izlenme oranı olan şarkı "", son zamanlarda çok fazla popüler olmuştu. 'nın 'Dönersen Islık Çal' albümünde seslendirdiği bu şarkının, 'ın 2005 yılındaki 'Vaktidir' albümünde kopyası olduğu iddiasıyla mahkemelik oldu.

Atilla Yılmaz avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, Manuş Baba'nın seslendirdiği 'Eteği Belinde' şarkısının kopya olduğunu öne sürdü. Dilekçede, Yılmaz'ın 2005 yılında çıkarttığı 'Vaktidir' albümünde 'Senden Gayri' ismiyle kendisi tarafından seslendirdiği müzik eserinin, yıllar sonra Manuş Baba tarafından seslendirildiği, diğer davalı yapımcı şirket tarafından CD olarak piyasaya sürüldüğü ve halen satışının devam ettiği belirtildi.

MSG RAPORU SUNULDU

Söz konusu müziğin alıntılandığı ifade edilen dilekçede, bununla ilgili Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) başvurulduğunu, MSG tarafından "Yapılan başvuru doğrultusunda dijital ortamda sunulan ses kayıtları değerlendirilmiştir. Bestesi Atilla Yılmaz'a ait 'Senden Gayrı' isimli eseri ile Manuş Baba'nın yorumladığı 'Eteği Belinde' isimli eserin tempoları farklı olsa da ara nağmelerin birebir aynı olduğu tespit edildi" şeklinde görüş bildirildiğine yer verildi.

125 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Şarkının sanatçı Manuş Baba tarafından sahne, konser, tanıtım dahil tüm icrasının durdurulması talep eden besteci Yılmaz, 75 bin lira maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 125 bin lira tazminat talep etti.

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Manuş Baba'ya 125 bin liralık çalıntı şarkı davası
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