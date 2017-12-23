Haberler > Yaşam Haberleri > Aracının arkasına öyle bir yazı astı ki!

Aracının arkasına öyle bir yazı astı ki!

'da ehliyetini 1 ay önce alan üniversite mezunu, 22 yaşındaki otomobilinin arkasına, ' diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı astı.

Giriş Tarihi: 23.12.2017 12:56 Güncelleme Tarihi: 23.12.2017 12:59
Aracının arkasına öyle bir yazı astı ki!

Lütfi Boncukçu, 1 ay önce ehliyet alan mezunu kızı 'ya yeni bir otomobil aldı. Trafikte acemi olan , trafik akışını ve diğer araç sürücülerini zor durumda bırakmamak için aracının arkasına, ' diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı asmaya karar verdi.

Astığı dövizle trafiğe çıkan Boncukçu'yu görenler araç sürücüleri genç kıza destek vermeye başladı. Acemi olduğu için, trafikte zorluk çektiğini belirten Boncukçu, şöyle dedi:

"Ehliyetimi yeni aldım, heyecanımı yenmek için şehir içinde araç kullanmam gerekiyor, trafik ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmak istemediğimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum."

Boncukçu'nun otomobilinin arkasında yapıştırılan dövizi görenler ise cep telefonlarıyla bunu görüntüledi.

EFSANELEŞEN KAMYON ARKASI YAZILARI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracının arkasına öyle bir yazı astı ki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN