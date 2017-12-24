Hokus pokus Ali Topuz’da söz yargıda

CHP
'de liste operasyonlarındaki başarısı ve politik manevraları nedeniyle kendisine, 'hokus pokus' lakabı verilen eski bakan, milletvekili ve CHP yöneticisi Ali Topuz
(85), zekasını yine konuşturdu.
Kurt politikacı bu kez siyaset için değil kendi evi için 'hokus pokus' yaptı. Büyükada
Bahçelerönü sokakta bulunan 2'nci derece tarihi eser
binasına tadilat ruhsatı alıp iki kat bodrum bir kat da ilave yaptı.
Tarihi eser binaya kaçak ilavelerin mimarının ise CHP'nin Adalar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Uluç Yurtduru olduğu ortaya çıktı. Yurtduru, iki kat ve bir yarım bodrum binanın tüm gabarisiyle oynayarak beş kata çıkardı.
Büyükada'da yaşayan Nail Murat Pekin adlı vatandaş, 2863 sayılı yasaya aykırı bir şekilde tadilat adı altında yapılan usülsüz inşaatla ilgili belediyeye 1.5 yıl önce dilekçe verdi.
'VİCDANIMI YARALADI'
Pekin, dilekçesine cevap alamayınca Topuz'a ait tarihi eser binaya tadilat ruhsatıyla ilave kaçaklar yapılmasıyla ilgili Adalar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Adalar'da gariban vatandaşların, esnafın 'kaçak' adı altında ruhsatları iptal edilip, vatandaşa suç duyurusunda bulunulurken Topuz'a dokunulmamasının vicdanını yaraladığını belirten Pekin, "Kamu suçu işleniyor. Usulsüz inşaatla ilgili verdiğim hiçbir dilekçeye, başvuruya yanıt alamadım. Bilgi edinme dahil her yolu denedim. Son çare olarak suç duyurusunda bulundum. Bundan sonra söz yargıda" diye konuştu.
1966'da CHP İstanbul İl Başkanı olan Topuz, 1973'te milletvekili seçilip CHP-MSP hükümetinde bakan olmuştu. Kısa sürede parti içinde kendi ekibini oluşturan Topuz, 1977-1979 yılları arası 'hizip' çekişmelerinde 'Topuzcular' grubunu oluşturarak adından söz ettirmişti. Delege üzerindeki çalışmalar, ince hesaplar ile kongreleri etkileyen Topuz tarihi 2.5 katlı binasını da 5 kata çıkardı.