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'de Mısırlı e isabet etti!

’de sokakta yürüyen Mısırlı in başına nereden geldiği belli olmayan ’nin’ isabet etti. Yaralanan kadın turist hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 15:43
Taksim'de Mısırlı turiste yorgun mermi isabet etti!

Olay, Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı.

Fadii'nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uzaktan atıldığı için '' olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan , olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Taksim'de Mısırlı turiste yorgun mermi isabet etti!
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