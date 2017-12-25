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si son yolculuğuna uğurlandı

'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden si (88), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 17:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 17:25
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

si için merkeze bağlı Kızılcahöyük köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.

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CENAZE NAMAZINI MÜFTÜ KILDI

Gazi Akgül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı köy meydanına getirildi. Akgül'ün cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınıp, köy mezarlığında toprağa verildi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kore Gazisi Derviş Akgül'ün eşi Rabia Akgül'e ve çocuklarına başsağlığı diledi.

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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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