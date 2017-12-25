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leri 850 avroluk hız sensörünü 750 liraya üretti

Almanya'nın tekeli bulunan ve 850 euroya satın alınan tramvayların hız sensörünü geliştirmeyi başaran leri, bu ürünü sadece 750 liraya üretmeyi başardı. Bir tramvayda 12 adet bulunan hız sensörü için harekete geçen mühendislerimiz, 1,5 aylık Ar-Ge çalışması sonucunda parçanın üretilmesini sağladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 18:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 01:43
Türk mühendisleri 850 avroluk hız sensörünü 750 liraya üretti

'da leri, bu alanda Almanya'nın tekeli bulunan ve 850 avroya satın alınan tramvayların hız sensörünü geliştirmeyi başardı. Sensör, 750 liraya mal edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ'nin () kullandığı tramvaylarda bulunan hız sensörleri arızalandı. Tramvaylara hız sensörü takmak için fiyat ve parça araştırması yapan şirket, 10 santimetrelik cihazın sadece Almanya'da üretildiği ve 850 avroya satıldığını öğrendi.

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1,5 AYLIK AR-GE ÇALIŞMASI YETTİ

Bunun üzerine SAMULAŞ Genel Müdürü , parçanın 'de üretilmesi amacıyla harekete geçti.

Gürkan, Samsunlu mühendis Hakan Kahvecioğlu ve ekibi ile bir araya gelerek, 1,5 aylık Ar-Ge çalışması sonucunda parçanın üretilmesini sağladı.

Kahvecioğlu, AA muhabirine, SAMULAŞ'ın hız sensörü temininde zorluk çektiğini öğrendikten sonra çalışmaya başladıklarını söyledi.

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İLK ETAPTA 50 ADET YAPTILAR

Sadece 3 mühendisin 1,5 aylık çalışması sonucu parçanın üretilebildiğine dikkati çeken Kahvecioğlu, parçayı Türkiye'de 750 liradan satmayı planladıklarını kaydetti. Kahvecioğlu, ilk etapta 50 parça ürettiklerini, talep doğrultusunda üretim yapacaklarını bildirdi.

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SAMULAŞ AŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan da tramvayların zorlu iklim koşullarında çalıştığını, bujilerinde bulunan hız sensörlerinin normal kullanım ömründen kısa sürede arıza verdiğini anlattı.

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YERLİ HIZ SENSÖRLERi, 150 BİN LİRA TASARRUF SAĞLADI

Cihazı temin etmek istediklerini ancak 850 avroya ithal edilebileceğini öğrendiklerine işaret eden Gürkan, şunları söyledi:

"Biz de yerlisini üretmek istedik. Samsunlu üreticilerimizle yaptığımız görüşme sonucunda hız sensörünü aynı teknik özelliklerde ve aynı verileri üretecek şekilde 750 liraya mal ettik. Bir tramvayda yaklaşık 12 hız sensörü var. Bunu araç filosuna vurduğunuzda oldukça yüksek işletme ve bakım maliyeti oluşturuyor. Bu tür çalışmalarla hem Samsunlu firmaların üretim altyapısını geliştirirken hem de işletme giderlerini azaltma şansı yakaladık."

Gürkan, üretilen yerli hız sensörleriyle 150 bin lira tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.

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Türk mühendisleri 850 avroluk hız sensörünü 750 liraya üretti
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