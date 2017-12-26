Tacizciyi yakaladığı için sınavını kaçıran öğrenci için rektör devrede

Tacize sessiz kalmayarak cinayet ve yaralama suçundan aranan H.G.'nin yakalanmasını sağlayan B.A.'nın final sınavını kaçırdığını da öğrenen Prof. Dr. Ünal, ilgili dekanlığa talimat vererek öğrenciye gerekli kolaylığın sağlanmasını istedi.

GEREKEN YAPILACAK

Hürriyet'in haberine göre AÜ yetkilileri şu bilgiyi aktardı: "Rektörümüzün talimatı üzerine öğrencimizin sınav durumuyla ilgili gerekli inceleme yapılıyor. Öğrencimiz konuyla ilgili dekanlığa çağrıldı. Yasal mevzuat içinde kendisine her türlü kolaylık sağlanacak."

NE OLMUŞTU?

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi B.A., kendini bodyguard olarak tanıtan H. tarafından elle tacize uğradığını iddia ederek polise şikayetçi olmuştu. Cinsel taciz ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan hakkında işlem yapılan H.G.'nin ayrıca kasten öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, basit yaralama suçlarından da arandığı ortaya çıkmıştı.