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1 Ocak Pazartesi günü okullar ?

Aralık ayının son haftasında yaklaşan ‘’1 Ocak 2018’de okullar ’’ sorusunu akıllara getirdi. için tatil planı yapan binlerce öğrenciyi sevindirecek haber geldi. 2018 resmi tatil günleri takvimine göre 1 Ocak 2018’de okullar tatil olacak mı, resmi tatil mi? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 26.12.2017 15:02 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 15:04
1 Ocak Pazartesi Yılbaşı günü okullar tatil mi?

Her sene olduğu gibi bu senede günü resmi tatil olarak ilan edildi. a tatille başlamak en çok öğrencileri mutlu edecek.

Bu tatili fırsata çevirmek isteyenler 2018 tarihinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Zira geçtiğimiz senelerde hafta sonuna denk gelen yılbaşı nedeniyle resmi tatil ilan edilmemişti. İşte 2017 yılbaşı bu sene tatil olacak mı? sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenleri...

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 01 Ocak 2018 tarihi pazartesi gününe denk geliyor. Bu vesileyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Yılbaşının pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün izin yapmış olacak.

01 Ocak pazartesi günü okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak

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1 Ocak Pazartesi Yılbaşı günü okullar tatil mi?
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