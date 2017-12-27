Astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma astsubay askerlerinin gözü önünde Rus ruleti oynarken silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. İl Jandarma Komutanlığı emrinde oto teknisyeni ve bakım astsubayı olarak görev yapan Balıkesir Gönen nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Rıdvan Çetin (28), akşam saatlerinde içtima düzeni alan askerlerinden toplu tabancasını getirmelerini istedi. Tabancadaki mermileri tek tek boşaltan Çetin, sadece bir mermi bıraktı. Alkollü olduğu belirlenen Çetin, şakağına dayadığı silahla Rus ruleti oynarken ilk denemesinde silah ateş aldı. Ağır yaralı halde Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu sırada olaya şahit olan ve şoka giren bazı askerler de Acil Servis'te tedavi altına alındı. Astsubay Çetin'in Gümüşhaneli F.Ö. ile nişanlı olduğu ve yıllık izne ayrılmayı planladığı öğrenildi. Şehit ailelerine verilen yemekte olayı öğrenen ve Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne giden Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan ve diğer yetkililerden bilgi aldı.



VALİ MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA

Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Vali Memiş, "Bu arkadaşımız İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda kademe bölümünde, araçların bakım onarımıyla ilgili görevi olan bir kardeşimizdi. Gümüşhane'den nişanlı olduğunu biliyoruz. Hatta komutanlarından yıllık izin alarak yakın geleceğe yönelik bir takım planlarını hayata geçirecekmiş" dedi. Olayın adli mercilere intikal ettiğini ve sebebinin araştırıldığını ifade eden Vali Memiş, "Olayı hem idari hem de adli yönden mutlaka inceleyeceğiz ve araştıracağız. Bu olaydan psikolojik olarak etkilenen askerlerimiz var. Onlara da sağlık yönünden müdahale ediyoruz. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

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