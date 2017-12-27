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Bar kavgasına 6 bin lira

’da 2013’te bir eğlence mekânının çıkışında kavga eden ’e “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından toplam 6 bin lira adli para cezası verildi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017
Bar kavgasına 6 bin lira
Yönetmen 'in oğlu 'e 4 yıl önce İhsan Ahmet Tigrel ile kavga ettiği olaydan dolayı 6 bin lira para cezası verildi. 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Çetin'e "basit yaralama," "silahla tehdit" ve "hakaret" gibi davalardan 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. Tigrel ise "hakaret" ve "yaralama" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı.
Duruşmada Çetin'in avukatı Volkan Nasuhbeyoğlu, "Saldırıda kullanıldığı iddia edilen muşta ele geçmedi. Bilirkişi bu nesneye 'kül tablası' dedi. Olay, Çetin'in samimiyete istinaden karşı taraftan makas alması sonucu meydana geldi" dedi. Mahkeme Çetin'e "Kasten yaralama" suçundan 150 gün adli para cezası karşılığında 3 bin TL ceza verdi. Çetin "SMS ile tehdit" suçundan ise 5 ay hapse çarptırıldı. Bu ceza, 3 bin TL para cezasına çevrildi. Tigrel de Çetin'i "Kasten yaralama" suçundan 50 gün adli para cezası karşılığında bin TL cezaya çarptırıldı. Her iki sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.

Rüzgar Çetin'in kavgada muşta kullandığı iddia edilmişti. Bilirkişi ise bu nesneye "kül tablası" demişti.
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Bar kavgasına 6 bin lira
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