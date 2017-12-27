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“Dedemin sesini duymak için başvuru yaptım”

Milli Şair ’un torunu , vefatının 81. yıl dönümünde düzenlenen seminerde bütün yönleriyle dedesini anlattı. Argon, “Dedemin Almanya’da esirlere yaptığı vaazın ses kaydı var. Kopyalarını almak için başvuruda bulunduk. Dedemin sesini duymak istiyorum. Ümit ediyorum duyacağım” dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 18:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 19:09
“Dedemin sesini duymak için başvuru yaptım”

İstiklal Marşı Şairimiz 'un vefatının 81. yıl dönümünde Bağcılar Belediyesi tarafından "Torununun dilinden Mehmet Akif Ersoy" isimli seminer düzenlendi. Programın özel konuğu Mehmet Akif Ersoy'un torunu , dedesiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

"TAŞ ATMA SPORUNDA BİRİNCİYDİ"

Lise öğrencilerine seslenen Argon, "Dedem İstanbul Fatih'te doğdu ve çocukluğu Fatih Camii'nde geçti. 4 yaşında okumaya başladı. Annesi dini eğitim görmesini istiyordu. Babası onun öğretmeni gibiydi. Dedem Farsça, Arapça ve Fransızca'yı ana dili gibi konuşuyordu. Öğretim hayatı zorlu geçmiş ama öğrenmeye doymayan bir insandı. Hocalarının peşinden ayrılmazdı. Onlardan ders almak için sokakta pazarda nerede görürse görsün peşlerinden koşardı. Bir kelime bile öğrenmek için çocuk yaşında tüm gücüyle çabalardı. Ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamıştır" dedi.

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Dedesinin bilim adamı Pasteur'un hayranı olduğunu da söyleyen Argon, "Dedem Pasteur'u çok severdi. Bilime ilime hayrandı. Yükselmenin bilim ve çalışmaktan başka bir çaresi olmadığını söyler. Tembelliği hiç sevmez. Allah'ın yolundan gideceksiniz ama onun dediklerine de harfiyen uyup çok çalışacaksınız derdi. Ailesine çok düşkündü. Evde eşine yardım eden biriydi. Bulaşık yıkıyor, evi temizliyor ve yemek yapıyordu. Hiçbir şekilde de bundan rahatsız olmazdı" şeklinde konuştu.

"ESİRLERE VAAZLAR VERİYORDU"

Argon konuşmasının sonunda dedesiyle ilgili isteğini de açıkladı: "Dedem Almanya'da bulunduğu sürede camilerde esirlere vaazlar veriyordu. Ve o vaazlar çoğaltılıp cephelerde savaşan Müslümanlara gönderiliyordu. Vaazı dinleyen çok sayıda Müslüman yanlış cephede olduğunu görüp savaşı bıraktı. Bu vaazların kayıtlarının kopyaları Almanya'da duruyormuş. Geçen yıl Köln'de Başkonsolosluğa başvurduk. Arşivden bulunup bize kopyasının verilmesini talep ettik. Dedem iyi bir hatipti. Dedemin vaaz yaparken sesini duymak istiyorum. Bu konuda ümidimi hiç kaybetmedim"

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“Dedemin sesini duymak için başvuru yaptım”
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