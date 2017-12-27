Duruşmaya zorla getirilecek

Boşandığı eşinden şiddet gördüğü iddia edilen oyuncu Zeynep Elçin (27) davaya zorla getirilecek. Elçin'e şiddet uyguladığı, şantaj ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 7 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski eşi Hüseyin Yiğit (37) İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada savunma verdi. Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa etmek ve hakaret suçlamasıyla yargılanan Yiğit "Ben kendisini eve kapatmadım, onu tehdit etmedim, şantajda bulunmadım ve özgürlüğünü daraltmadım. Oyuncu olan şikâyetçi İzmir'den İstanbul'daki menajerinin yanına kaçmıştır" dedi.

Mahkeme davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan şikâyetçi Elçin'in zorla duruşmaya getirilmesine ve sanık Yiğit'e verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi. Duruşmaya zorla getirilmesine hükmedilen Elçin, yaklaşık 1,5 yıl evli kaldığı ve boşandığı eşinden gördüğü şiddet yüzünden oyunculuk eğitimine bir süre ara verdiğini ve evde kilitli kalarak hapis hayatı yaşadığını iddia etmişti. Yiğit'le ilgili Elçin'e "Görüşürüz Elçin görüşürüz bunların hepsinin hesabını tek tek vereceksin", "Fazla sürmez öğrenirim hangi set gelip rezil olacaksın orda rezil" ve 'Seni çürüteceğim" gibi çok sayıda mesaj gönderdiği iddiaları da var.

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