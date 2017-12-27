Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Emine Erdoğan Tunus’ta Maarif Okulu'nu ziyaret etti

’ta Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine refakat eden , Tunus'ta resmi açılışı geçtiğimiz ay yapılan 'nu ziyaret etti. Burada çiçeklerle karşılanan Emine Erdoğan, okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 21:51 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 22:10
Emine Erdoğan Tunus’ta Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına katılan eşi , ziyaretler boyunca sosyal etkinliklere katıldı. Sudan, Çad ve 'ta Türkiye'nin varlığını hissettiren kurumları ziyaret eden Emine Erdoğan, Tunus'ta da sıcak ve samimi şekilde karşılandı.

ULUSLARARASI MAARİF OKULU'NU ZİYARET

Tunus ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, Tunus'ta 3 Kasım 2017 tarihinde resmi açılışı yapılan 'nu ziyaret etti.

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da eşlik ettiği programda okul öğrencileri ve veliler yer aldı.

Maarif Vakfı Okulu'nun yeni aydınlık çehresinin Türkiye-Tunus işbirliğini güçlendireceğine olan inanç vurgulandı.

Programda okul öğrencileri Türkçe şarkılar seslendirdi.

Emine Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı'nın eşi ve Bakan eşleri eşlik etti. Program, aile fotoğrafı ile son buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan Tunus’ta Maarif Okulu'nu ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN