Emine Erdoğan Tunus’ta Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika programına katılan eşi Emine Erdoğan, ziyaretler boyunca sosyal etkinliklere katıldı. Sudan, Çad ve Tunus'ta Türkiye'nin varlığını hissettiren kurumları ziyaret eden Emine Erdoğan, Tunus'ta da sıcak ve samimi şekilde karşılandı.

ULUSLARARASI MAARİF OKULU'NU ZİYARET

Tunus ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, Tunus'ta 3 Kasım 2017 tarihinde resmi açılışı yapılan Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da eşlik ettiği programda okul öğrencileri ve veliler yer aldı.

Maarif Vakfı Okulu'nun yeni aydınlık çehresinin Türkiye-Tunus işbirliğini güçlendireceğine olan inanç vurgulandı.

Programda okul öğrencileri Türkçe şarkılar seslendirdi.

Emine Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı'nın eşi ve Bakan eşleri eşlik etti. Program, aile fotoğrafı ile son buldu.