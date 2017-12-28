Adana'da patlama

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet PolisKarakolu'nun yakınında saat 19.10 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen ve kentin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama, korku ve endişeye sebep oldu.

Patlamanın heman ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"ÖLÜ YARALI YOK"

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekiplerinin ses bombası ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Bölgeye gelerek bilgi alan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin incelemesinin sürdüğünü belirterek, "Bir ses bombası tarzında el yapımı bir şey olduğunu değerlendiriyoruz. Herhangi bir maddi zarar da yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi