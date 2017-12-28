Cinsel istismar sanıklarına tutuklama

Geçen ay meydana gelen olayda iddiaya göre, C.T., T.D., D.Ö. adlı kişiler, Kaman ilçesinde ikamet eden E.D.,(15) ile 'çocuğa karşı işlenen cinsel istismar' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden C.T. ifadesinde, mağdure E.D. ile sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili olduklarını ve kızın kendi rızasıyla beraber olduklarını ileri sürdü.

ÖNCE TANIŞTIĞI KİŞİ, SONRA ARKADAŞLARI TECAVÜZ ETTİ



E.D. ise D.Ö. ile sosyal medya aracılığıyla 2 hafta mesajlaştıktan sonra buluştuklarını, şahsın kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini söyledi. E.D., ardından D.Ö.'nün akşam mesaj atarak çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığını, T.K. ve C.T. ile de zorla ilişkiye girdiğini anlattı.



Zanlılar C.T., T.D. ve D.Ö., alınan ifadelerinin ardından 'çocuğa karşı işlenen cinsel istismar' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.