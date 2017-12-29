Cuma namazı saat kaçta? 29 Aralık Cuma namazı ne zaman?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, İzmit, Adana nüfus bakımından en çok insanın yaşadığı şehirlerimizde Cuma namaz vakitlerini sizler adına derledik. İşte Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı...

İSTANBUL CUMA VAKTİ: 13:13

ANKARA CUMA VAKTİ: 12:58

İZMİR CUMA VAKTİ: 13:20

ADANA CUMA VAKTİ: 12:48

İZMİT CUMA VAKTİ: 13:12

BURSA CUMA VAKTİ: 13:13

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

CEVAP

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. [Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır.] Bunlar sırası ile şöyledir:

1- Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

2- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

3- Bundan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

4- Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.