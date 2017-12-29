Düzce'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2'si İranlı, 2'si de Afganistan uyruklu 4 kişiyi takibe aldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında internet üzerinden yayın yapan bir televizyonun yönetim kurulu başkanı İranlı iş adamının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 500 gram eroin, afyon sakızı, uyuşturucu hap ve eroin yapımında kullanılan malzemeler ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.