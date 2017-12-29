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'de operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

'de ticareti yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 11:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 11:05
Düzce'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ticareti yaptıkları iddiasıyla 2'si İranlı, 2'si de Afganistan uyruklu 4 kişiyi takibe aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında internet üzerinden yayın yapan bir televizyonun yönetim kurulu başkanı İranlı iş adamının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 500 gram eroin, afyon sakızı, uyuşturucu hap ve eroin yapımında kullanılan malzemeler ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Düzce'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı
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