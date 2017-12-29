‘Kanatsız kuş Ramazan’a deri nakli

Ağrı Diyadin'de geçen ekimde yüksek gerilim direğine kanadı takılan güvercini kurtarmak istediği sırada akıma kapılınca yanan iki kolu dirsekten kesilen çoban Ramazan Taşdemir'e(16) deri nakli yapıldı. Yaklaşık iki aydır Ankara GATA'da yatarak tedavi gören ve bedeninde de yaralar olan Taşdemir'in beline, bacaklarından alınan deri iki saatlik operasyonla nakledildi. Taşdemir'in vücudundaki iltihabın temizlenmesi için halen kolları dirsek üstünden makineye bağlanıyor. "Kanatsız kuş" Taşdemir, iki gündür hemşire ve refakatçi yardımıyla yatağın üzerinde kendi başına oturmaya başladı. Doktorları Taşdemir'in iyi olacağını açıkladı. Onun en büyük isteği ise ayağa kalkmak.

AYAĞA KALKMAYI İSTİYORUM

Taşdemir "Moralim iyi. Bir an önce ayağa kalkmak istiyorum. Yatmaktan sıkıldım. Belime yapılan nakilden sonra sıra kollarıma geldi. Doktorlar protezlerimin de bir ay içinde takılabileceğini söylüyor. Artık köye dönmek istemiyorum. Biyonik kollarıma kavuşunca İstanbul'a gidip çalışacağım ve aileme destek olup onları yokluktan kurtaracağım" dedi. Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bizimle yakından ilgileniyor. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. Doktorlar, tedavinin beklendiği gibi gitmesi durumunda Ramazan'a önümüzdeki hafta bir operasyon daha yapacak. Doktorları, "Ramazan bize geldiğinde ampüteydi. Tetkiklerini tamamladık. Pansumanlarını yeniledik. Kollarında ampütasyon vardı. Sırtında birtakım yaraları vardı. Sırtındaki yaralar kapandı. O bölgeye bacaktan deri nakli yaptık. Bir kaç operasyondan sonra protezleri takılacak noktaya gelecek. Ramazan iyi olacak" şeklinde konuştu.