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satan çocuktan duygulandıran hareket

’da trafik ışıklarında satarak geçimini sağlayan bir çocuk, üşümüş halde yanına gelen yavru köpeği sarılarak ısıttı. Bir yandan köpeği ısıtıp, bir yandan da mendil satmaya çalışan çocuk çevrede bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 10:31
Mendil satan çocuktan duygulandıran hareket

'da trafik ışıklarında satarak geçimini sağlayan bir çocuk, arabaların durmasını beklerken yorulup bir kenara oturdu. O sırada yanına yavru bir geldi. Köpeğin üşümüş olduğunu fark eden çocuk köpeğe sarılarak ısıtmaya çalıştı. Köpeği ısıtmak için uğraşan çocuk, bir yandan mendil satmak için araçların durup durmadığını kontrol etti.

KÖPEĞE SARILIP OKŞADI

Çevrede bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatan o anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, mendil satan bir çocuğun köpeğe sarılarak okşadığı ve sürekli etrafa baktığı görülüyor.

Trafik ışıklarında mendil satan çocuktan duygulandıran hareket

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Mendil satan çocuktan duygulandıran hareket
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