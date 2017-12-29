Sürmene denize kayıyor

Trabzon
'un Sürmene ilçesine bağlı 2 bin 229 nüfuslu Soğuksu Mahallesi zemininde yaklaşık 1 yıldır kayma görülüyor. Sürmene Devlet Hastanesi'nin de bulunduğu bölgede 7 bina boşaltıldı, hasar gören 6 binanın yıkımına başlandı, 2 bina inşaatı da durduruldu. Kayma sonucu bazı yapılar yan yattı, yollarda çökmeler oldu. Tehlikenin artması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi yetkilileri harekete geçti, mahallede kaymalara karşı 'fore kazıklı' önlem almaya başladı.
136 KAZIK ÇAKILDI
Evlerinden tahliye edilenler ilçede başka konutlara yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan proje çerçevesinde bölgede 1'inci etap inşa çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalarla projenin yüzde 65'i tamamlanırken, 23 metre boyunda, 120 santimetre çapında 136 adet fore kazığın da bölgeye çakıldı. Trabzonspor Medical Park Stadyumu için deniz dolgusu üzerine uygulanan 'fore kazık' yönteminin benzeri bu alan için de uygulandı. Bölge için ihale edilen 2'nci etapta da birbirlerine paralel iki sıra halinde tekrar fore kazık çalışması uygulanacak.
İlçede arazisi ve evi zarar gören Suzan Altıhoka heyelanın tedbirsizlik sonucu oluştuğunu belirterek "Daha önce böyle bir tehdit yoktu. Buralarda binalar yapıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Şimdi burada bir önlem alınıyor Allah razı olsun ama çaylığım gitti ben tek maaşla geçiniyorum ne yapacağım? Hastanenin bahçesindeki duvar açıldı. O bölgeden toprak alındı. O zaman tedbir alınmadı" dedi. Heyelan tehlikesine karşın tahliye edilen 18 konutlu apartmanın sakinlerinden emekli öğretmen Ali Kemal Bulut da endişeli olduklarını belirterek şöyle dedi: "Mağduriyetimizden öte korkumuz var. Burada ağaçlar vardı. Şimdi ise çay alanı var. Ağaçların olmayışı bu heyelanda etkili oldu. Önlemler alınıyor. İnşallah evimize döneriz."
HASTANE BAHÇESİNE TOPRAK KAYDI
Sürmene Devlet Hastanesi'nin bahçesine de toprak kaydı. Hastane hizmet vermeye devam ediyor.
6 MİLYON TL HARCANACAK
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bölgede süren çalışmaları yerinden inceleyerek, bilgi aldı. Projeyle ilgili konuşan Gümrükçüoğlu, bölgenin her zaman heyelana maruz kalabilecek topografyaya sahip olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Bu bölgelerimizden biri de Sürmene ilçemiz. Burada önemli bir heyelan 15 dekarlık alanı etkiledi. AFAD ve İlgili bakanlıklarımıza durumu ilettik. İlk etapta 3 milyon 210 bin lira bedelle, 136 fore kazıkla ki bu fore kazıklar sağlam kayaya 2 metre ile 4 metreye kadar yerleştiriliyor. Ardından da bir duvar yapılarak gerekli önlemler alınmaya çalışılıyor." Başkan Gümrükçüoğlu, heyelanın önüne geçmek için 6 milyon liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.