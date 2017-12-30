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Bilimin yeni keşfi Cudi’den

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Bilimin yeni keşfi Cudi’den
Türk bilim insanları 'ta bulunan 'nda 4 mevsim yeşil kalabilen ve çiçek açan yeni bir çalı türü keşfetti. Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy ile Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat'ın birlikte yaptıkları araştırmalar, bilim dünyasına yeni bir odunsu bitki kazandırdı. Dünyada 100, Türkiye'de ise yalnızca 2 türü bulunan ispirya familyasına ait bu yeni bitkiye Cudi ismi verildi. Yapılan çalışma Çin Halk Cumhuriyeti'nde orman ürünleri üzerine yayın yapan ve uluslararası prestije sahip Journal of Forestry Research dergisinde de yayımlandı.

BİYOÇEŞİTLİLİK ÖRNEĞİ
Odunsu Taksonlar Uzmanı Prof. Dr. Necmi Aksoy, "Yeni çalı türü, gülgiller familyasından İspirya cinsine ait olup, dünyada doğal yetişen 100 türü bulunmakta. Bu keşif ülkemizin biyoçeşitliliği zenginliğini göstermesi açısından önemli" dedi.
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