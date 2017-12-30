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Çakıcı’nın yeğenine 5 kurşun

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Çakıcı’nın yeğenine 5 kurşun
Organize suç örgütü lideri 'nın yeğeni (32), 'da bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay, Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında 18.00 sıralarında meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kişiyle restoranda oturan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şüpheliler, saldırının ardından otelden çıkarak gri renkli bir otomobille kaçtı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Adem Çakıcı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Çakıcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otelin güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Adem Çakıcı, 2004 yılında Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'i öldürmeye hazırlandıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Çakıcı’nın yeğenine 5 kurşun
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