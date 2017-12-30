Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili yakalandı...

cesedi bulunmuştu! yakalandı...

'da, atıl haldeki bir otelin boş odasında cesedi bulunan 38 yaşındaki Dilek Diner'in 3 ay önce, seyyar satıcı si 32 yaşındaki Tevfik K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil sevgilinin vermiş olduğu ilk ifade kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 30.12.2017 17:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 17:54
Çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili yakalandı...

Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu yakınında atıl durumdaki bir otelin 2'nci katında bulunan boş odaya hurda toplamak için geçen Perşembe günü, giren kişi, kadın cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili yakalandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN