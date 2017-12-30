Çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili yakalandı...

Bolu'da, atıl haldeki bir otelin boş odasında çürümüş cesedi bulunan 38 yaşındaki Dilek Diner'in 3 ay önce, seyyar satıcı sevgilisi 32 yaşındaki Tevfik K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil sevgilinin vermiş olduğu ilk ifade kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 30.12.2017 17:51Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 17:54
Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu yakınında atıl durumdaki bir otelin 2'nci katında bulunan boş odaya hurda toplamak için geçen Perşembe günü, giren kişi, kadın cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi.