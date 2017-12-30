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Eşinden ’a ‘iftira’ davası

Eski manken ’ın, “Beni darp etti” diyerek boşanma davası açtığı eşi Mete Okay İnan’dan karşı hamle geldi: İnan, eşinin iftira attığını ileri sürerek şikâyetçi oldu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Eşinden Ebru Destan’a ‘iftira’ davası
İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki ay önce dava açan , 5 yıllık eşi Mete Oktay İnan'ın kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini öne sürdü. Eski manken, İnan'ın tartıştıkları zaman ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etti. Kendini ağır baskı altında hissettiğini söyleyen Destan, boşanmak için 2 milyon lira manevi, 500 bin lira maddi tazminat istedi. Ayrıca her bir çocuk için ayrı iştirak nafakası, kendisi için de yoksulluk nafakası talebinde bulunup, çocuklarının velayetini de istedi.
Çift arasında boşanma davası devam ederken, Mete Okay İnan'dan hamle geldi: İnan, eşinin kendisine iftira attığını, eşiyle arasında hiçbir zaman darp olayı yaşanmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu. İnan, Destan'ın verdiği röportajlar sonrası kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının zedelendiğini belirtti.
Eşinin kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle cezalandırılmasını isteyen İnan'ın şikayeti sonrası eski manken Ebru Destan hakkında soruşturma başlatıldı.
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Eşinden Ebru Destan’a ‘iftira’ davası
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