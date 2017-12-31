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günübirlik rezidansın 3'üncü katından düşerek öldü

İstanbul 'ta 18 yaşında genç bir kız erkek arkadaşıyla kaldığı, günü birlik bir rezidansın 3’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. isimli ın düşüşünün, atmamı yoksa atlamamı olduğunu belirlemek için çalışma başlatan polis, kendisini hastaneye bırakarak kaçan erkek arkadaşını arıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 22:23 Güncelleme Tarihi: 31.12.2017 01:47
Genç kız günübirlik rezidansın 3'üncü katından düşerek öldü

'ta dün meydana gelen olayda, 18 yaşındaki erkek arkadaşıyla günübirlik kiraladıkları bir rezidansın 3. katında geceyi birlikte geçirdi. Gece birlikte aldıkları belirlenen çiftten, 18 yaşındaki sabaha karşı kaldıkları 3'üncü kattaki dairenin penceresinden sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Buket Şişek'i erkek arkadaşı bir hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu genç kızın uyuşturucu kullandığının tespit edildiği öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşındaki Buket Şişek'in düşme sebebini araştırırken, aynı dairede kaldığı ve olay sonrası kendisini hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen arkadaşını yakalamaya çalışıyor

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Genç kız günübirlik rezidansın 3'üncü katından düşerek öldü
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