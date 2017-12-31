Emniyet yılbaşına hazır

İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin, Taksim çevresinde ise 17 bin polis görev yapacak. Simitçi, piyangocu, kestaneci, boyacı, temizlik görevlisi kılığında görev yapacak güven timleri, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan 'Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi' kapsamında yetiştirilen 12 Kangal ve 10 Akbaş cinsi köpek de görev yapacak. Taksim'de basın toplantısı düzenleyen Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, il genelinde güven timleri sayısının iki katına çıkarıldığını vurgulayarak, "Yılbaşı gecesi MOBESE aracımızla ilimiz genelinde bin 747 noktada 6 bin 989 kamerayla, Beyoğlu çevresinde 34 noktada 136 kamerayla izleme yapmış olacağız" dedi. Yılbaşı öncesi beş gün üst üste 'Huzur' mesaisi yapan İstanbul polisi, dün akşam da bin polisle Yeditepe Huzur Uygulaması yaptı. Aranan firarilerin dışında çok sayıda şüpheli de suç unsurları ile yakalandı.

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