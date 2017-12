Muhammed’e iş teklifi

Filistin direnişinin sembol isimlerinden down sendromlu Muhammed et-Tavil, Üsküdar'da down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvehanesi'ni ziyaret etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, et-Tavil'e iş teklifinde bulundu. Türkmen, "Muhammed ve ailesinin vatandaşlık çalışmaları yürütülüyor. Belediyemizin Tebessüm Kahvehanesi'nde down sendromlu arkadaşlarımız çalışıyor. Muhammed'i de burada işe almak istiyoruz. Onlara Üsküdar'da bir ev açacağız buralı olacaklar" dedi. Tavil'in 15 yaşında da İsrailli askerlerce gözaltına alındığı belirtildi.

