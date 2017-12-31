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yangını haylaz çocuk işi çıktı

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Giriş Tarihi: 31.12.2017
New York yangını haylaz çocuk işi çıktı
ABD 'ta 12 kişinin canına mal olan apartman yangınına üç yaşındaki bir çocuğun neden olduğu ortaya çıktı. New York İtfaiye Müdürü Daniel Nigro, perşembe akşamı çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu. Nigro, "Yangının birinci katın mutfağından başladığını tespit ettik. Ocakla oynayan 3.5 yaşındaki erkek çocuğu yangına sebep oldu. Anne oğlunun bağırmasıyla yangını fark etmiş ve iki çocuğuyla birlikte kapıyı açık bırakarak daireden çıkmış. Alevler hızlıca yukarı kata yayılmış" diye konuştu. Yangında ağır yaralanan 4 kişinin durumu da ciddiyetini koruyor.
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New York yangını haylaz çocuk işi çıktı
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