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Nostalji tramvayı seferlerine başladı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
Nostalji tramvayı seferlerine başladı
'un simgelerinden biri haline gelen nostaljik tramvay bir yıldır devam eden çalışmaların ardından yenilenen raylarıyla 'nde süzülmeye başladı. İstiklal Caddesi'ndeki çalışmalar nedeniyle Ocak ayında durdurulan Taksim nostaljik tramvay ve yenilenen tramvay yolunun açılışı için Tünel Meydanı'nda tören düzenlendi. Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan törenin ardından tramvayla 'na gitti. Vali Şahin ve Uysal yolculuk boyunca tramvayın kapısında durarak çevrede bulunanlara el salladı. Açılışa özel bir hafta boyunca ücretsiz hizmet verecek olan tramvayın ücreti tam 2 lira 60 kuruş, öğrenciye ise 1 lira 25 kuruş olacak.
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Nostalji tramvayı seferlerine başladı
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