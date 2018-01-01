Artık yemek yiyebilecek

Yüz
anomalisi nedeniyle yediği yemekler gözüne ve burnuna kaçan Iraklı Ali Adnan Abdullaalii Aljaberi (10) Türkiye'de 11 saat süren ameliyatla sorundan kurtuldu. 3 yaşındayken sağ gözü iltihap kaptığı için kaybeden ve protez göz takılan Ali, Emsey Hospital Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gülden Avcı Çakmak tarafından tedavi edildi. 5 ve 6 saat süren iki ayrı ameliyat geçirden Ali'ye kalçadan kemik nakli yapılarak damaktaki delik kapatıldı. Ali'nin sağlık durumu şimdi daha iyi. Ali "Artık
istediğim gibi yemek yiyebilecek olmak çok güzel" derken babası Adnan Aljaberi "Oğlumun sağlığına kavuşmuşmasından dolayı ailecek çok mutluyuz" diye konuştu.