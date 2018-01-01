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yemek yiyebilecek

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
Artık yemek yiyebilecek
Yüz anomalisi nedeniyle yediği yemekler gözüne ve burnuna kaçan Iraklı Ali Adnan Abdullaalii Aljaberi (10) Türkiye'de 11 saat süren ameliyatla sorundan kurtuldu. 3 yaşındayken sağ gözü iltihap kaptığı için kaybeden ve protez göz takılan Ali, Emsey Hospital Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gülden Avcı Çakmak tarafından tedavi edildi. 5 ve 6 saat süren iki ayrı ameliyat geçirden Ali'ye kalçadan kemik nakli yapılarak damaktaki delik kapatıldı. Ali'nin sağlık durumu şimdi daha iyi. Ali " istediğim gibi yemek yiyebilecek olmak çok güzel" derken babası Adnan Aljaberi "Oğlumun sağlığına kavuşmuşmasından dolayı ailecek çok mutluyuz" diye konuştu.
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