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Aynı yerdeki yılbaşı partisine gelince yakalandı

Bir eğlence mekânında farklı tarihlerde işlenen iki in şüphelisi olarak aranan Serkan Ç., aynı yere yılbaşı kutlamasına gidince yakalandı. 'ta 4 ay içerisinde bir taksici ile Azerbaycan uyruklu bir kişinin öldürülmesinin ardından aranan zanlı Serkan Ç.'nin yılbaşı gecesi yine aynı mekana geldiğini öğrenen polis, operasyon düzenledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 18:19
Aynı yerdeki yılbaşı partisine gelince yakalandı

'ın Karadağ Mahallesi, Ardahan yolu üzerindeki geçen 23 Temmuz'da bir eğlence mekânı önünde çıkan silahlı kavgada, taksi sürücüsü Bünyamin Üreyil yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Aynı eğlence mekânında geçen 2 Kasım'da ise Azerbaycan uyruklu Aydan Bayramova, arkadaşının doğum günü partisinde öldürüldü. İki le ilgili Serkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayı sürdüren İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üreyil ve Bayramova'nın öldürülmesiyle ilgili aranan Serkan Ç.'nin, yılbaşı eğlencesi için cinayetlerin işlendiği mekânda bulunduğu bilgisini aldı. Aralarında özel harekât timlerinin de bulunduğu polis ekipleri, eğlence mekânına operasyon düzenledi.

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Saat 02.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, şüpheli Serkan Ç. ve olaylarda kullandığı Glock marka tabanca ve bu silaha ait 14 adet fişek ile birlikte yakalandı. Şüphelinin üzerinde 2 gram uyuşturucu da ele geçirildi.

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Aynı yerdeki yılbaşı partisine gelince yakalandı
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