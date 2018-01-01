Haliç Köprüsü'nda kaza: 1 yaralı

Kaza, Haliç Köprüsü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ani şerit değiştirerek süratli seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile aynı istikamette ilerleyen Halil K. idaresindeki 34 HG 1372 plakalı araç arkadan çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın araçta bulunan arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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