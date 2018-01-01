‘Malikan’ mucizesi

Kırgızistan
'dan
15 Kasım 2016'da çalışmak
için Antalya
'ya
gelen Malikan Nootieva
iddiaya göre Sefa Ç. ve
Mustafa Y. ile tanıştı.
Tanıştığı bu kişiler
genç kadını para
karşılığı erkeklere
pazarlamaya kalkıştı.
Fuhuşa direnen genç
kadın, 21 Aralık 2016'da
levye ile dövüldükten sonra Antalya
- Korkuteli karayolu
üzerinde yol kenarına
atıldı. Yoldan geçenlerin
"ceset var" ihbarı
üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri kalbi iki
kez duran Malikan'ın kalbini
çalıştırdı. Akdeniz
Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan
talihsiz kadın için
doktorlar, "Yaşaması mucize"
dedi. Üç ayrı beyin ameliyatı
geçiren Malikan, iki
ay yoğun bakım ünitesinde
yattı. Hastanedeki tedavisinin
ardından Nootieva'ya Antalyalı
hayırsever Hamdi Kutluay evini
açtı. Bu sırada babası Raimbek
ve annesi Adile Nootieva da
Antalya'ya geldi. Aile, 16
Şubat'ta taburcu olan ve konuşamayan
kızlarına bir bebek
gibi baktı. Bir yıl sonra konuşmaya
ve tek başına yürümeye
başlayan Malikan doktorları
bile şaşkına çevirdi.
ZANLILARI TEŞHİS ETTİ
Yaşadığı travmanın ardından psikolojik destek alan Malikan, yaşadıklarının büyük bir bölümünü hatırlamaya başladı. Hakim karşısına çıkan Malikan Nootieva kendisine bu acımasızlığı yapan kişileri teşhis ederek yaşadıklarını anlattı. Zanlılar suçlamaları kabul etmezken, genç kadının avukatı Eniz Ziyalı, Malikan'a yapılanların cezasız kalmaması için hukuk mücadelesi vereceğini söyledi.