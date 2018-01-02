15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? (Sömestr ne zaman) E-Okul giriş...

2018'in ilk resmi iş gününde on binlerce öğrenci ve tüm planlarını onlara göre yapan velileri 15 tatil ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinde e-okula giriş linki de mevcut. Bilindiği gibi MEB, 2017-2018 eğitim öğretim yılı takviminde sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmişti.

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil yani yarı yıl tatili 22 Ocak 2018 - 2 Ocak 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani 15 tatil 5 Şubat 2018 Pazartesi günü bitecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan takvime göre 18 Eylül 2017'de başlayan eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek.

E-OKUL GİRİŞİ -TIKLA-

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil