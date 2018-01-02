15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? (Sömestr ne zaman) E-Okul giriş...

2018'in ilk resmi iş gününde on binlerce öğrenci ve tüm planlarını onlara göre yapan velileri 15 tatil ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinde e-okula giriş linki de mevcut. Bilindiği gibi MEB, 2017-2018 eğitim öğretim yılı takviminde sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil yani yarı yıl tatili 22 Ocak 2018 - 2 Ocak 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani 15 tatil 5 Şubat 2018 Pazartesi günü bitecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan takvime göre 18 Eylül 2017'de başlayan eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek.
1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil