Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 2018'in ilk kar tatili haberi geldi!

2018'in ilk haberi geldi!

Doğu Anadolu'daki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle , ve 'da 415 mahalle ve köy yolunda ulaşım yapılamıyor. Erzurum'da, yılbaşı gecesinden bu sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kentteki 360 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 14:46
2018'in ilk kar tatili haberi geldi!

HİÇBİR YERE YAĞMAYAN KAR ORAYA YAĞDI!

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli personel ve iş makineleri hem kent merkezinde caddelerde kar temizleme çalışmaları yürütüyor hem de kapalı köy yollarını açmak için çalışıyor.

'ta ise 2 gündür süren kar yağışı yüzünden ilçelerden Akyaka'da 3, Digor'da 4, Sarıkamış'ta 8, Susuz'da 5, Kağızmanda ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2018'in ilk kar tatili haberi geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN