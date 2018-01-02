2018'in ilk kar tatili haberi geldi!

HİÇBİR YERE YAĞMAYAN KAR ORAYA YAĞDI!

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli personel ve iş makineleri hem kent merkezinde caddelerde kar temizleme çalışmaları yürütüyor hem de kapalı köy yollarını açmak için çalışıyor.

Kars'ta ise 2 gündür süren kar yağışı yüzünden ilçelerden Akyaka'da 3, Digor'da 4, Sarıkamış'ta 8, Susuz'da 5, Kağızmanda ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.